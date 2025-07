Voormalig Ajax-flop van 26 jaar is nu clubloos: "Geen plek"

Hassane Bandé is op zoek naar een nieuwe club. De 26-jarige aanvaller uit Burkina Faso brak in 2018 door bij KV Mechelen en verdiende al snel een toptransfer naar Ajax, dat ruim acht miljoen euro voor hem betaalde. Een zware blessure gooide roet in het eten, waardoor hij nooit doorbrak in Amsterdam.

Na moeizame periodes bij onder andere FC Thun, NK Istra, Amiens SC en recent HJK Helsinki, is Bandé nu transfervrij. In Finland speelde hij zich in de basis, maar zijn contract liep deze zomer af. Een nieuwe uitdaging lonkt, mogelijk zelfs een rentree in België.

"Hij zou graag weer in België spelen", vertelt Gerd De Rooster, die hem vroeger al ondersteunde en opving toen Bandé voor het eerst in België kwam, aan Het Nieuwsblad. "Hij zit wél weer goed in zijn vel. En hij zou niets liever willen dan weer in Mechelen voetballen. Zijn manager heeft de club ook gecontacteerd."

Een terugkeer naar Mechelen lijkt echter niet waarschijnlijk. "Er is geen plek. Hij past niet in het beleid om jonge spelers te halen en later door te verkopen", aldus De Rooster. Waar Bandé’s toekomst precies ligt, is voorlopig nog onzeker.