'Spaanse trainer op radar bij Ajax': "Een naam die je veel hoort"
Voormalig Ajax-keeper bedreigd na CL-duel: "Doodsbedreigingen"

Cherine
Dominik Kotarski
Dominik Kotarski Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-keeper Dominik Kotarski kreeg na enkele fouten in het Champions League-duel tegen FC Kairat Almaty (3-2) doodsbedreigingen. Zijn club, FC Kopenhagen, reageerde met een officieel statement.

"Sinds de overwinning in de Champions League op FC Kairat Almaty in Parken op woensdag heeft Dominik Kotarski, doelman van FC Kopenhagen, ernstige, haatdragende berichten en opmerkingen ontvangen op sociale media", begint het statement van de Deense topclub. "De directe berichten bevatten onder andere doodsbedreigingen aan het adres van Dominik Kotarski zelf, zijn familie, zijn zwangere vrouw en hun ongeboren kind."

Kopenhagen meldt dat het de Deense politie heeft ingeschakeld. "Dit is volstrekt onaanvaardbaar en FC Kopenhagen steunt Dominik en zijn familie volledig, terwijl de club al het materiaal onderzoekt en aan de politie overdraagt", vervolgen ze. "FC Kopenhagen distantieert zich krachtig van elke vorm van kwaadwillig gedrag. We kunnen op geen enkele manier accepteren dat een van onze spelers aan dergelijke aanvallen wordt blootgesteld."

"Niemand zou uit angst voor zijn veiligheid zijn werk moeten doen, en daarom zijn we nu in nauw overleg met de relevante autoriteiten. We roepen iedereen binnen het voetbal op om hier rekening mee te houden. Persoonlijke aanvallen mogen nooit normaal worden – niet in praten en niet in schrijven", aldus FC Kopenhagen.

