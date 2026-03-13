Laatste nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajax-middenvelder Janssen krijgt rol op tv tijdens WK

Amber
bron: De Gelderlander
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen zal komende zomer te zien zijn als een van de vaste gezichten van het televisieprogramma De Oranjezomer. Dat bevestigt de oud-middenvelder in gesprek met De Gelderlander. Janssen vertrekt voor ongeveer tweeënhalve week naar Curaçao om daar aan te schuiven bij het programma.

In aanloop naar het komende WK trekken meerdere Nederlandse tv-programma’s en podcasts tijdelijk naar het eiland om daar opnames te maken. Zo zullen onder meer Vandaag Inside, de podcast KieftJansenEgmondGijp en De Oranjezomer vanuit Curaçao uitzenden.

Hoewel Janssen het zelf niet expliciet zegt, lijkt hij binnen het programma de plek over te nemen van Jack van Gelder. De presentator was jarenlang een vast gezicht in programma’s als De Oranjezomer, De Oranjezondag en De Oranjewinter, maar keert daar niet meer in terug.

Janssen kijkt uit naar zijn tijdelijke verblijf op het eiland en maakt er meteen een familie-uitje van. De oud-international neemt zijn gezin namelijk mee. "Ideaal", zegt Janssen over het plan. "Wat ik wil en doe, moet thuis wel passen."

Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
