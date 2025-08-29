AD Voetbalpodcast
2025-08-27
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Voormalig Ajax-middenvelder maakt transfer naar Portugese club'

Rik Engelbertink
bron: Florian Plettenberg
Florian Grillitsch komt in het veld voor Edson Álvarez
Florian Grillitsch komt in het veld voor Edson Álvarez Foto: © Pro Shots

Florian Grillitsch speelde een ontzettend teleurstellend jaar voor Ajax. Zijn carrière is sindsdien echter niet geflopt, want op zijn 30ste maakt hij nog een mooie transfer.

De middenvelder vertrekt naar de Portugese subtopper Sporting Braga. Dat schrijft Florian Plettenberg "Florian Grillitsch gaat naar Sporting Braga, dat is een done deal! Er is een definitief akkoord bereikt met Hoffenheim. De speler tekent een contract tot en met 2027. Er wordt geen transfersom betaald", zo schrifjt hij op X.

Grillitsch speelde bij Ajax in totaal in 13 wedstrijden mee in het seizoen 2022/2023. Scoren deed hij namens de Amsterdammers nooit.

