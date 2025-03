Voormalig Ajax-speler (23) schikt na 3 jaar in verkrachtingszaak

Dat meldt De Telegraaf. In februari 2022 werd in het YouTube-programma Roddelpraat bekendgemaakt dat een toen negentienjarige vrouw aangifte deed bij de politie betreffende een vermeende verkrachting. In juli 2021 zou het gebeurd zijn, toen zij achttien was.

De verklaring leest het volgende: "Naar aanleiding van de aangifte van verkrachting die tegen Donny Warmerdam is gedaan en de strafrechtelijke vervolging die hier op volgde, heeft Donny samen met het slachtoffer deelgenomen aan een mediationtraject. In deze mediation hebben zij samen de kwestie besproken en overeenstemming bereikt over een schikking."

"De mediation heeft beiden in staat gesteld om een oplossing te vinden die bijdraagt aan het herstelproces van het slachtoffer", vervolgt de verklaring. "Daarmee komt er een einde aan deze langslepende en emotionele strafzaak, waarbij verdere emotionele schade voor het slachtoffer wordt voorkomen en er ruimte ontstaat voor herstel."

Beide partijen uitten zich niet tegenover de media over de zaak. "De schikking is bereikt zonder dat partijen zich verder uitspreken over de details van de overeenkomst, noch over enig ander aspect dat gerelateerd is aan deze strafzaak."

Inmiddels speelt Wamerdam voor De Graafschap, waar hij een contract heeft tot medio 2025. Dit seizoen kwam Warmerdam in 32 duels tot vier treffers en vijf assists. Hij kan in Doetinchem met nog een jaar bijtekenen.