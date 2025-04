'Voormalig Ajax-oefenmeester kandidaat bij Duitse voetbalbond'

Sandro Wagner, de huidige assistent van de Duitse nationale ploeg, vertrekt na de Final Four van de Nations League in juni. Volgens Sky Sport ziet Julian Nagelsmann Alfred Schreuder graag als zijn opvolger. "Nagelsmann heeft al contact opgenomen met Schreuder als mogelijke nieuwe assistent-bondscoach van het Duitse nationale team."

Het Duitse medium meldt dat Nagelsmann en Schreuder goed met elkaar overweg kunnen. "Ze delen een gemeenschappelijk verleden: tijdens hun tijd bij TSG Hoffenheim stonden ze samen aan de kant in 77 competitiewedstrijden. De chemie is goed", luidt de conclusie.

De 52-jarige Nederlandse coach staat momenteel onder contract bij Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten, dat zou voor problemen kunnen zorgen. "Maar hij wordt gezien als een serieuze kandidaat om Wagner te vervangen in de trainersploeg van Duitsland. Of dat ook gaat gebeuren, is nog de vraag. Maar één ding is duidelijk: de DFB en Nagelsmann verkennen de markt intensief."

Schreuder is sinds november 2023 werkzaam bij Al-Nasr. Eerder was hij als assistent of hoofdtrainer actief bij onder andere Vitesse, FC Twente, Hoffenheim, Ajax, FC Barcelona en Club Brugge. Ook had hij kortstondig de leiding bij Al-Ain.