Voormalig Ajax-scout kritisch: "Kan geen enkele lijn ontdekken"

Hans van der Zee was deze week te gast bij ESPN om te praten over het scouting vak. Van der Zee werkte jarenlang voor PSV en Ajax als internationale topscout. De 69-jarige Amsterdammers is kritisch op het scoutingsbeleid van clubs als Ajax en PSV. Van der Zee vindt onder meer dat scouts te lange contracten krijgen.

"Ik kan geen enkele lijn ontdekken bij de topclubs, ook niet bij PSV en Ajax", begint Van der Zee bij Tekengeld. "Wat normaal is bij scouts, is dat ze na drie jaar een contract krijgen voor onbepaalde tijd. Dus een vast contract. Maar ik vind het beter om kortere contracten te geven, omdat je dan iedereen scherp houdt."

Van der Zee vervolgt: "Een scout met een contract voor vijf jaar is niet scherp. Dat doet die scout niet eens bewust, maar die gaat verslappen na één of twee jaar, omdat hij toch een lang contract heeft. Ze gaan pas echt hard aan de slag in het laatste contractjaar. Dat werkt soms ook wel zo met spelers, maar dus ook bij scouts. Ik zou nooit die hele lange contracten geven."

Van der Zee merkt nog iets op in de scouting van Ajax en PSV. "Elke club heeft het liefste oud-spelers als scouts. Bij Ajax hebben we jarenlang Gerrie Muhren gehad. Die had natuurlijk drie Europa Cups in z'n achterzak. Dan neem je automatisch autoriteit en uitstraling mee. Iedereen weet wie je bent, en je mening doet er toe. Bij PSV hadden we bijvoorbeeld Willy van der Kuijlen in de scouting en Adrie van Kraaij."

"Adrie kwam van Schalke 04, die tekende voor vijf jaar. Het was een goeie vent, een goeie scout, maar die zei gewoon op een gegeven moment: 'Als ik niet business class vlieg naar Zuid-Amerika, dan ga ik niet meer'. Die kon dat makkelijk zeggen met een vijfjarig contract. Die luxe had ik niet. Het is dus beter om kortere contracten te geven, om de mensen scherp te houden", aldus topscout Hans van der Zee.