Voormalig Ajax-speler beslist bekerfinale: "Vrienden waren bang"

Dirksen speelde tussen 2018 en 2021 bij Ajax en daarna kwam de 22-jarige verdediger bij FC Emmen terecht. Sinds dit seizoen maakt Dirksen deel uit van de selectie van Go Ahead Eagles en kreeg hij maandagavond een onverwachte heldenrol. Dirksen werd vlak voor tijd gebracht als strafschoppenspecialist.

"Of ik een specialist ben?", reageert hij in De Telegraaf. "Nou, ik had er nog nooit een genomen in mijn professionele carrière. Maar op de training schiet ik ze er wel lekker in en vroeger in de jeugd nam ik ze ook. Ik vind het ook leuk om penalty’s te nemen. Op de training heb ik er drie genomen van de week en die gingen alle drie goed in het zijnet, dus de trainer vroeg of ik er een durfde te nemen. Dan zeg je natuurlijk ja. Dat het dan ook nog de beslissende strafschop is, is fantastisch."

Dirksen moest koud een strafschop nemen. "Ik had geen balcontact. Ik heb misschien dertig seconden meegedaan, lacht hij. "Ik heb na afloop even op mijn telefoon gekeken en mijn vrienden appten: 'Als Dirksen 'm moet nemen, dan weten we wel hoe laat het is…' Dat bedoelden ze niet positief. Ze waren bang dat ik zou missen. Maar de trainer had vertrouwen in me en ik ben blij dat ik het vertrouwen heb kunnen uitbetalen door geschiedenis te schrijven."

Trainer Paul Simonis had veel vertrouwen in Dirksen. "Het mooie was dat een aantal jongens heel duidelijk aangaf, dat ze een strafschop wilden nemen en andere jongens ook heel duidelijk hadden aangegeven dat ze liever niet wilden", aldus Simonis. "Zo had Gerrit Nauber aangegeven dat hij er het liefst geen nam en daarom had ik afgesproken, dat als het op penalty’s aankwam ik hem zou wisselen voor Julius Dirksen. Die is zo goed met strafschoppen. Die schiet er van de 100 echt 99 in.