Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Voormalig Ajax-speler imponeert: "Ik moest aan Cruijff denken"

Cherine
Ryan Gravenberch viert zijn treffer met Mohamed Salah
Ryan Gravenberch viert zijn treffer met Mohamed Salah Foto: © BSR Agency

Voormalige Ajax-speler Ryan Gravenberch maakte grote indruk in de eerste helft van Liverpool – Everton. Analist Sander Westerveld genoot zichtbaar en waagde zich bij Prime Video zelfs aan een voorzichtige vergelijking met Johan Cruijff.

"Ik zit te genieten van Liverpool. Ze zijn zó compleet. Je kan er alles op loslaten. Ze spelen echt geweldig", begint Westerveld. Gravenberch opende na tien minuten de score op Anfield met een fraaie treffer langs Pickford.

"Dan wordt het beloond met zo’n doelpunt van Gravenberch. Ik mag het bijna niet zeggen, maar ik moest aan Cruijff denken. Die techniek en goal van Gravenberch... Echt ongelooflijk", aldus de analist.

