Voormalig Ajax-speler kan geweldige ereprijs pakken in Ligue 1

Rulli was tussen januari 2023 en augustus 2024 actief bij Ajax, maar was niet altijd basisspeler in Amsterdam. In Marseille is hij dat wel. De 32-jarige goalie keepte dit seizoen al 31 wedstrijden in de Ligue 1, waarin hij 43 goals tegen kreeg en vijf keer de nul hield. Daarnaast keerde hij drie van de zes strafschoppen die hij te verwerken kreeg.

Het levert hem nu een nominatie op voor de fraaie ereprijs. Rulli concurreert in de verkiezing met Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Lucas Chevalier (Lille), Lucas Perri (Olympique Lyon) en Djordje Petrovic (RC Strasbourg).