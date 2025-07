Voormalig Ajax-speler maakt overstap naar Engelse derdeklasser

Martha kreeg bij Ajax onder trainer John van 't Schip een kans, maar speelde in het seizoen 2023/24 slechts een paar wedstrijden. Na zijn overstap naar Beerschot wist de 21-jarige Curaçaose international ook daar geen blijvende indruk te maken.

"Ik sprak met mijn agent over de club en vanaf dat moment was ik al meteen enthousiast. Ik heb dingen op internet en Instagram gezocht. Mijn situatie bij Beerschot was niet goed. Ik sprak met de coach, dat voelde goed en hij gaf mij vertrouwen. Ik was in mijn hoofd al verkocht", vertelt Martha in een interview met Rotherham.

De overstap naar Rotherham, uitkomend in de League One, levert Beerschot naar verluidt zo’n 300.000 euro op. Bij zijn nieuwe club treft Martha oud-Eredivisiespeler Denzel Hall, die onlangs overkwam van SC Heerenveen. Martha heeft voor drie jaar getekend.