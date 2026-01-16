Groeten uit Grolloo
Voormalig Ajax-speler onthult: "Ik wilde niet meer voetballen"

Cherine
Lisandro Martínez viert zijn treffer
Lisandro Martínez viert zijn treffer Foto: © Pro Shots

Lisandro Martínez overwoog zijn carrière zelfs te beëindigen, zegt de Argentijn tegen AFA Estudio. Een kruisbandblessure hield hem maandenlang uit de roulatie.

Martínez keerde in november terug na maanden revalidatie bij The Red Devils. "Na de eerste twee of drie weken wilde ik niet meer voetballen", vertelt de oud-Ajacied. "Toen ik geblesseerd raakte, was ik volledig uit balans. De pijn was onverdraaglijk en ik wilde niet meer lijden."

"Maar als je uit balans bent, kun je van alles roepen", vervolgt Martinez. De verdediger ging hard aan de slag en keerde uiteindelijk terug in het shirt van United. "Ik gaf alles, puur en alleen voor mijn dochter. Het ging me niet alleen om mijn terugkeer op het veld, maar ook om het geven van een voorbeeld. Overeind blijven, niet de makkelijke weg kiezen. Dankzij deze blessure ben ik enorm veranderd."

Martínez speelde dit seizoen al tien wedstrijden en herstelde sneller dan verwacht. "Ik dacht dat het zwaarder zou zijn om terug te komen, maar het ging allemaal stap voor stap. Fysiek en mentaal voel ik me nu uitstekend", aldus Martínez.

