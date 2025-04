Voormalig Ajax-speler uitgefloten in Europa League: "Oppassen"

Voorafgaand aan de wedstrijd had Onana zich uitgesproken over de kansen van zijn ploeg. "Het is een goed team en we kennen sommigen van ze, maar ik denk niet dat we ons op hen moeten focussen. Het gaat erom hoe wij voor de dag komen. Ik denk dat we beter zijn dan zij en dat moeten we laten zien," klonk het.

Zijn zelfverzekerde woorden vielen echter niet in goede aarde bij Nemanja Matic, middenvelder van Olympique Lyon. De Serviër haalde hard uit naar de oud-Ajacied: "Als je één van de slechtste keepers uit de historie van Manchester United bent, dan moet je oppassen met wat je zegt. Als De Gea, Peter Schmeichel of Van der Sar het had gezegd, ging ik misschien twijfelen aan mezelf."

Onana, die bij Ajax jarenlang onder de lat stond en onder meer een Europa League-finale speelde, liet dat niet over zijn kant gaan. "Ik heb in ieder geval prijzen gewonnen met de beste club ter wereld. Dat kunnen sommigen niet zeggen," sneerde hij, verwijzend naar de prijzendroogte van Matic bij Manchester United.