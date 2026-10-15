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Voormalig Ajax-speler verdient nu 935 euro: "Daar leef ik van"

Niek
Nicolae Mitea bij Ajax
Nicolae Mitea bij Ajax Foto: © Pro Shots

Nicolae Mitea (41) stond ooit te boek als een groot talent bij Ajax, maar de voormalig profvoetballer werkt tegenwoordig in de jeugdopleiding van FC Barcelona en moet noodgedwongen op de kleintjes letten. 

"Zo gaat dat in Roemenië. Niemand kijkt meer naar je om en je bent niets meer waard. Je moet op alles voorbereid zijn in dit leven. Ik verdien 935 euro bij Barça Academy. Daar leef ik van", verklapt hij in een interview op de website van Sportnieuws. "Ik heb nog wel wat goede bouwgrond liggen om te verkopen, maar de vastgoedmarkt ligt helemaal stil. Hoe kun je nou leven van zo'n bedrag?"

Het is een enorm verschil met zijn tijd bij Ajax, want daar kreeg hij maandelijks een geweldig salaris. "Met alle premies erbij kwam ik uit op zo'n 80.000 euro", verklapt hij. "Kampioensbonussen, basissalaris en een Champions League-premie. Dat was het absolute topbedrag. Het was een bizar verhaal, net een film. Ik heb er zelfs aan gedacht een boek te schrijven. Veel mensen kennen mijn echte verhaal niet. Ik weet niet of mijn leven anders was gelopen als ik destijds naar Barcelona was gegaan. Toch heb ik nooit spijt gehad", benadrukt Mitea. 

De behendige buitenspeler is zijn oude club nog altijd heel erg dankbaar en ontkent dat hij 'mislukt' is. "Als ik niet belangrijk voor ze was geweest... Nou, de dag nadat ik mijn kniebanden scheurde, boden ze me meteen een tweejarig contract aan", blikt hij terug. "Ze hoopten tientallen miljoenen aan me te verdienen zodra ik hersteld was. Welke club verlengt je contract nou zomaar op basis van mooie praatjes? In Roemenië betaalden ze destijds niet eens je operatie. Ik heb vanuit Ajax niet de absolute wereldtop gehaald zoals sommige ploeggenoten. Maar laat eerst maar eens iemand zien die vijf jaar bij Ajax voetbalt", besluit Mitea. 

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