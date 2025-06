Voormalig Ajax-speler waarschuwt Heitinga: "25 ego's bij elkaar"

John Heitinga en Marcel Keizer staan komend seizoen aan het roer bij Ajax en Hedwiges Maduro heeft wel vertrouwen in het duo. De voormalig profvoetballer is echter wel benieuwd hoe de selectie er uit zal zien bij de club uit Amsterdam.

"Het wordt wel een enorme opgave om direct goed te kunnen beginnen, want er komen heel veel spelers terug", legt hij uit in gesprek met NOS. "Maar hij kan nu meebeslissen over het wegdoen of halen van een speler, waardoor het echt zijn team wordt. In de afgelopen twee jaar heeft hij ervaringen kunnen opdoen, waardoor hij dingen misschien nu anders doet dan in die eerste periode", constateert Maduro.

"Ik zie mensen Heitinga vergelijken met de Heitinga van twee jaar geleden, maar dat zegt helemaal niks", benadrukt hij. "Misschien denkt hij nu anders en gaat hij heel anders spelen met Ajax. Het hangt uiteindelijk wel allemaal van de kwaliteit van de spelers af. In die periode had hij heel goede spelers, met Tadic en Kudus. Momenteel is de kwaliteit in de selectie niet zo goed als voorheen", waarschuwt Maduro.

De oefenmeester, die zelf zonder club zit na zijn vertrek bij Almere City, verwacht echter wel dat Heitinga veel geleerd heeft bij Liverpool. "Hoe Slot een team kan voorbereiden, is een kwaliteit die hij bezit. Dat is misschien wel het allerbelangrijkst. Om het zelf te doen, is natuurlijk andere koek", beseft hij. "In de top gaat het vooral om het managen van spelers. Het zijn 25 ego's bij elkaar en ze willen allemaal spelen."