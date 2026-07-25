Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

Thomas
Danilo Pereira bij Rangers
Danilo Pereira bij Rangers Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-spits Danilo Pereira vervolgt zijn loopbaan in Brazilië. Botafogo heeft zaterdag de komst van de 27-jarige aanvaller officieel aangekondigd. De spits wordt tot medio 2027 gehuurd van Rangers, waarbij de Braziliaanse club een optie tot koop heeft bedongen.

Danilo speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor NEC, waar hij in twaalf wedstrijden goed was voor één doelpunt en één assist. De aanvaller brak door bij Ajax, waar hij twee landstitel en de KNVB Beker won. Daarna speelde hij voor FC Twente en Feyenoord, voordat hij in 2023 de overstap maakte naar Rangers.

Botafogo noemt Danilo de zesde aanwinst van deze transferperiode. De Braziliaanse club hoopt dat de voormalig Ajacied de aanval van een nieuwe impuls kan voorzien bij de club uit Rio de Janeiro, die momenteel 9e staat in de Braziliaanse Série A.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Danilo Pereira Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws