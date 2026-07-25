Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

Voormalig Ajax-spits Danilo Pereira vervolgt zijn loopbaan in Brazilië. Botafogo heeft zaterdag de komst van de 27-jarige aanvaller officieel aangekondigd. De spits wordt tot medio 2027 gehuurd van Rangers, waarbij de Braziliaanse club een optie tot koop heeft bedongen.

Danilo speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor NEC, waar hij in twaalf wedstrijden goed was voor één doelpunt en één assist. De aanvaller brak door bij Ajax, waar hij twee landstitel en de KNVB Beker won. Daarna speelde hij voor FC Twente en Feyenoord, voordat hij in 2023 de overstap maakte naar Rangers.

Botafogo noemt Danilo de zesde aanwinst van deze transferperiode. De Braziliaanse club hoopt dat de voormalig Ajacied de aanval van een nieuwe impuls kan voorzien bij de club uit Rio de Janeiro, die momenteel 9e staat in de Braziliaanse Série A.