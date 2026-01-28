Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Voormalig Ajax-talent (18) maakt overstap naar FC Barcelona'

Amber
bron: Fabrizio Romano
Juwensley Onstein
Juwensley Onstein Foto: © BSR Agency

Juwensley Onstein staat op het punt een toptransfer te maken naar FC Barcelona. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano, die stelt dat alle afspraken zijn afgerond en dat de jonge verdediger binnenkort zijn handtekening zet bij de Catalaanse grootmacht.

De achttienjarige Onstein, geboren in Arnhem, genoot zijn jeugdopleiding bij zowel Vitesse als Ajax. In 2023 besloot Ajax afscheid van hem te nemen, waarna hij enkele maanden later tekende bij Genk. In België maakte de verdediger vooral vorig seizoen indruk met negentien sterke optredens. Ook op internationaal niveau liet hij zich zien: Onstein kwam meerdere keren uit voor Nederland Onder 18.

De overstap van Genk naar Barcelona lijkt nu in kannen en kruiken. In Spanje zal Onstein in eerste instantie aansluiten bij Barça Atlètic, het tweede elftal van de huidige koploper van La Liga. Eerder deze winter was hij nog dicht bij een transfer naar een club uit de Serie A, al is niet bekend welke. Die deal ketste af, waardoor FC Barcelona uiteindelijk kon toeslaan.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar

Oud-technisch manager van Ajax verlengt contract bij PEC Zwolle

0
Jahnoah Markelo in actie voor FC Zürich

Oud-Ajacied voor miljoenenbedrag naar Engeland; Ajax profiteert

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties