'Voormalig Ajax-talent (18) maakt overstap naar FC Barcelona'

Juwensley Onstein staat op het punt een toptransfer te maken naar FC Barcelona. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano , die stelt dat alle afspraken zijn afgerond en dat de jonge verdediger binnenkort zijn handtekening zet bij de Catalaanse grootmacht.

De achttienjarige Onstein, geboren in Arnhem, genoot zijn jeugdopleiding bij zowel Vitesse als Ajax. In 2023 besloot Ajax afscheid van hem te nemen, waarna hij enkele maanden later tekende bij Genk. In België maakte de verdediger vooral vorig seizoen indruk met negentien sterke optredens. Ook op internationaal niveau liet hij zich zien: Onstein kwam meerdere keren uit voor Nederland Onder 18.

De overstap van Genk naar Barcelona lijkt nu in kannen en kruiken. In Spanje zal Onstein in eerste instantie aansluiten bij Barça Atlètic, het tweede elftal van de huidige koploper van La Liga. Eerder deze winter was hij nog dicht bij een transfer naar een club uit de Serie A, al is niet bekend welke. Die deal ketste af, waardoor FC Barcelona uiteindelijk kon toeslaan.