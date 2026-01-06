HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Voormalig Ajax-talent (22) maakt fraaie transfer: "Sterke spits"

Niek
Jay Enem aan de bal namens Ajax
Jay Enem aan de bal namens Ajax Foto: © Pro Shots

Jay Enem zet zijn loopbaan voort bij Rode Ster Belgrado. De 22-jarige centrumspits, die in de jeugdopleiding van AZ en Ajax speelde, moet bij de Servische kampioen de concurrentiestrijd aangaan met voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic.  

"Ik ben blij dat ik hier ben, Rode Ster is een grote club. Ik voel me goed, ook al had ik vandaag twee vluchten en ben ik een beetje moe, maar ik ben toch het veld op gegaan en heb een lichte training afgewerkt", laat Enem weten in een verklaring op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Ik ben blij dat ik de trainer en mijn nieuwe teamgenoten heb ontmoet en de kans heb gehad om hen allemaal te zien", vervolgt de Nederlander. "Ik ben een sterke spits, snel, ik ga diep en ik hou ervan om doelpunten te maken. Mijn doel in deze halve competitie is om goals te scoren en te winnen. Ik hoop dat dat in elke wedstrijd zo zal zijn", aldus Enem, die overkomt van OFK Belgrado. Bij die club was hij in 17 wedstrijden goed voor 10 goals en 1 assist. 

