Voormalig Ajax-talent blinkt uit: "Die viel mij heel erg op"

SC Heerenveen speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Volendam en Rafael van der Vaart heeft genoten van Gibson Yah. De middenvelder, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde en in de zomer overkwam van FC Utrecht, speelde een uitstekende wedstrijd bij de promovendus.

"Die viel mij heel erg op", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ik vind Volendam een leuk team, dat onderschat gaat worden. Hij is heel erg dynamisch, krachtig en tweebenig. Hij komt af en toe een beetje nonchalant over, maar hij zit overal tussen", constateert Van der Vaart.

"Hij bestrijkt het hele middenveld en geeft heel veel rust aan het spel", besluit de voormalig profvoetballer. Yah gaf uiteindelijk de assist bij de goal van Kökcü en hij was ook de aangever bij de afgekeurde goal van voormalig SC Heerenveen-aanvaller Henk Veerman.