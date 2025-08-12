Kick-off podcast
Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Voormalig Ajax-talent blinkt uit: "Die viel mij heel erg op"

Niek
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Volendam en Rafael van der Vaart heeft genoten van Gibson Yah. De middenvelder, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde en in de zomer overkwam van FC Utrecht, speelde een uitstekende wedstrijd bij de promovendus. 

"Die viel mij heel erg op", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ik vind Volendam een leuk team, dat onderschat gaat worden. Hij is heel erg dynamisch, krachtig en tweebenig. Hij komt af en toe een beetje nonchalant over, maar hij zit overal tussen", constateert Van der Vaart.

"Hij bestrijkt het hele middenveld en geeft heel veel rust aan het spel", besluit de voormalig profvoetballer. Yah gaf uiteindelijk de assist bij de goal van Kökcü en hij was ook de aangever bij de afgekeurde goal van voormalig SC Heerenveen-aanvaller Henk Veerman. 

Gerelateerd:
VAR

Onderzoekers pleiten voor 'anonieme' VAR: "Dat heeft effect"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd