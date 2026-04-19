Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"

Rafael speelde met onder andere Rafael van der Vaart. Wesley Sneijder. Nigel de Jong. Maarten Stekelenburg. John Heitinga in de jeugd van Ajax. "Ik hoorde bij die groep. En die jongens stonden een paar jaar later allemaal in de WK‑finale", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad.

Rafael moest op zijn achttiende, voor zijn doorbrak bij Ajax, naar Duitsland omdat hij niet langer kon en wilde wachten op een werkvergunning. "Toen ik 18 werd en mijn procedure daardoor opnieuw begon, werd ik behandeld alsof ik een crimineel was. Ik mocht niet meer met het team trainen. Ik moest dat ergens in een park doen. En dan kwamen er mensen kijken of ik niet stiekem met een ploeg meetrainde. Absurd was dat."