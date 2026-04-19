Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Nando Rafael werd ruim 25 jaar geleden gezien als groot talent bij Ajax. De voormalig spits brak echter nooit echt door bij de hoofdmacht.
Rafael speelde met onder andere Rafael van der Vaart. Wesley Sneijder. Nigel de Jong. Maarten Stekelenburg. John Heitinga in de jeugd van Ajax. "Ik hoorde bij die groep. En die jongens stonden een paar jaar later allemaal in de WK‑finale", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad.
Rafael moest op zijn achttiende, voor zijn doorbrak bij Ajax, naar Duitsland omdat hij niet langer kon en wilde wachten op een werkvergunning. "Toen ik 18 werd en mijn procedure daardoor opnieuw begon, werd ik behandeld alsof ik een crimineel was. Ik mocht niet meer met het team trainen. Ik moest dat ergens in een park doen. En dan kwamen er mensen kijken of ik niet stiekem met een ploeg meetrainde. Absurd was dat."
De spits met Angolese roots vertrok naar Hertha en speelde vervolgens bij een handjevol Duitse clubs, maar het had volgens Rafael veel mooier kunnen zijn als zijn instelling en de begeleiding beter was geweest. "Zonder arrogant te klinken: met het talent dat ik had, met het Ajax‑dna, had ik in de top van de Champions League gespeeld. En als ik in de Bundesliga meer dan twintig goals had gemaakt, was ik waarschijnlijk ook bij Bayern München beland", vervolgt hij.
