Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Voormalig Ajax-talent Doekhi gepresenteerd bij nieuwe club

Max
bron: Lazio
Danilho Doekhi namens Union Berlin
Danilho Doekhi namens Union Berlin Foto: © Pro Shots

Danilho Doekhi heeft zijn transfer naar Lazio afgerond. De voormalig Ajacied werd dinsdagmiddag gepresenteerd door de Italiaanse club. 

Doekhi was transfer nadat zijn contract bij Union Berlin eerder deze maand afliep. De 28-jarige verdediger genoot interesse van meerdere clubs en heeft uiteindelijk gekozen voor Lazio. Maandag werd Doekhi al gespot op het vliegveld en dinsdag kwam de officiële bevestiging van de club.

De neef van Winston Bogarde tekent een contract tot medio 2029 en wordt teamgenoot van Kenneth Taylor. Doekhi speelde twee seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nooit minuten voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws