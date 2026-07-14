Voormalig Ajax-talent Doekhi gepresenteerd bij nieuwe club

Doekhi was transfer nadat zijn contract bij Union Berlin eerder deze maand afliep. De 28-jarige verdediger genoot interesse van meerdere clubs en heeft uiteindelijk gekozen voor Lazio. Maandag werd Doekhi al gespot op het vliegveld en dinsdag kwam de officiële bevestiging van de club.

De neef van Winston Bogarde tekent een contract tot medio 2029 en wordt teamgenoot van Kenneth Taylor. Doekhi speelde twee seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nooit minuten voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.