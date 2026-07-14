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Ajax transfergeruchten en nieuws

Voormalig Ajax-talent Doekhi gepresenteerd bij nieuwe club

Max
bron: Lazio
Danilho Doekhi namens Union Berlin
Danilho Doekhi namens Union Berlin Foto: © Pro Shots

Danilho Doekhi heeft zijn transfer naar Lazio afgerond. De voormalig Ajacied werd dinsdagmiddag gepresenteerd door de Italiaanse club. 

Doekhi was transfer nadat zijn contract bij Union Berlin eerder deze maand afliep. De 28-jarige verdediger genoot interesse van meerdere clubs en heeft uiteindelijk gekozen voor Lazio. Maandag werd Doekhi al gespot op het vliegveld en dinsdag kwam de officiële bevestiging van de club.

De neef van Winston Bogarde tekent een contract tot medio 2029 en wordt teamgenoot van Kenneth Taylor. Doekhi speelde twee seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nooit minuten voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. 

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