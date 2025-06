'Voormalig Ajax-talent in beeld bij Anderlecht en Franse club'

Stanis Idumbo staat opnieuw voor een mogelijke transfer. Na eerdere passages in de jeugd van KAA Gent, Club Brugge en Ajax, en zijn doorbraak bij Sevilla, is het Belgische talent nu in beeld bij verschillende clubs. Anderlecht toont concrete interesse, maar krijgt serieuze concurrentie vanuit Frankrijk.

Bij Sevilla wist de 20-jarige Idumbo zich vorig seizoen in de kijker te spelen, ondanks een lastig jaar voor de club. Hij kwam zeventien keer in actie in het eerste elftal en leverde één doelpunt en drie assists af. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt: meerdere clubs zien toekomst in de vleugelspeler, die eerder Ajax verliet zonder zijn officiële debuut te maken.

Volgens Engelse bronnen is Toulouse vastberaden om hem binnen te halen. De Franse club denkt aan een huurdeal zonder optie tot koop, omdat Sevilla zijn potentieel nog steeds hoog inschat. Ook Anderlecht hoopt toe te slaan en ziet in Idumbo een speler die direct een sleutelrol kan vervullen in Brussel.

De Belgische jeugdinternational sprak zich eerder al uit over zijn toekomstplannen. In een interview met RTBF gaf hij glashelder zijn ambitie aan: "Ik wil spelen, vooruitgang boeken en laten zien dat ik kan winnen bij een grote club." De vraag is nu of Anderlecht hem die ontwikkeling en speeltijd kan bieden, of dat hij de voorkeur geeft aan een uitdaging in een grotere competitie zoals de Ligue 1 of La Liga.