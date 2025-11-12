KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajax-talent is spoorloos: "Hij is verslaafd geraakt"

Amber
bron: Culturu
Daishawn Redan
Daishawn Redan Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-talent Daishawn Redan verdween enkele weken geleden uit beeld bij Sporting Lokeren. De supporters van die club vroegen zich af waar de 24-jarige aanvaller was gebleven. Nu komt er duidelijkheid: Redan kampt met een verslaving, zo vertelt zijn moeder Dayenne in een openhartig interview met Culturu.

Redan gold jarenlang als een groot talent. Hij speelde in de jeugd van Ajax en Chelsea, kwam vervolgens uit voor Hertha BSC, FC Utrecht, FC Groningen en PEC Zwolle, en werd deze zomer door Avellino verhuurd aan Lokeren. Toch speelde hij nog geen minuut voor de Belgische club en verdween hij plots uit beeld.

Zijn moeder vertelt nu wat er werkelijk aan de hand is. "Op dit moment speelt hij niet. Hij is verslaafd geraakt tijdens zijn carrière", zegt Dayenne. "Ik wil mijn verhaal doen, niet om iemand te schaden, maar om te laten zien wat er met hem is gebeurd. Ik heb een zoon die talent had, dromen had, en alles gaf voor zijn sport. Maar hij raakte verstrikt in iets wat sterker was dan hijzelf: een verslaving."

Volgens haar kreeg Redan niet de hulp die hij nodig had. "Tegen zijn zaakwaarnemer heb ik vanaf het begin gezegd dat mijn zoon hulp nodig heeft, maar er werd niet geluisterd. In plaats van hulp kreeg hij steeds nieuwe kansen. Hij ging van club naar club, alsof je een probleem kunt doorverkopen. Zijn manager wist alles van zijn probleem", aldus Dayenne. "Ik zeg niet dat het zijn schuld is, maar hij had wel hulp kunnen bieden."

Redan verblijft momenteel in een afkickkliniek in Thailand, waar hij werkt aan zijn herstel. "Hij is alles kwijt", vertelt zijn moeder. "Zijn huis, zijn toekomst, bijna zichzelf. En dat doet pijn als moeder. Je voelt je machteloos."

Gerelateerd:
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Erik ten Hag

'Ten Hag wilde terug naar Ajax, maar keuze van Kroes voorkomt dat'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Daishawn Redan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd