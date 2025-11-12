Voormalig Ajax-talent is spoorloos: "Hij is verslaafd geraakt"

Voormalig Ajax-talent Daishawn Redan verdween enkele weken geleden uit beeld bij Sporting Lokeren. De supporters van die club vroegen zich af waar de 24-jarige aanvaller was gebleven. Nu komt er duidelijkheid: Redan kampt met een verslaving, zo vertelt zijn moeder Dayenne in een openhartig interview met Culturu .

Redan gold jarenlang als een groot talent. Hij speelde in de jeugd van Ajax en Chelsea, kwam vervolgens uit voor Hertha BSC, FC Utrecht, FC Groningen en PEC Zwolle, en werd deze zomer door Avellino verhuurd aan Lokeren. Toch speelde hij nog geen minuut voor de Belgische club en verdween hij plots uit beeld.

Zijn moeder vertelt nu wat er werkelijk aan de hand is. "Op dit moment speelt hij niet. Hij is verslaafd geraakt tijdens zijn carrière", zegt Dayenne. "Ik wil mijn verhaal doen, niet om iemand te schaden, maar om te laten zien wat er met hem is gebeurd. Ik heb een zoon die talent had, dromen had, en alles gaf voor zijn sport. Maar hij raakte verstrikt in iets wat sterker was dan hijzelf: een verslaving."

Volgens haar kreeg Redan niet de hulp die hij nodig had. "Tegen zijn zaakwaarnemer heb ik vanaf het begin gezegd dat mijn zoon hulp nodig heeft, maar er werd niet geluisterd. In plaats van hulp kreeg hij steeds nieuwe kansen. Hij ging van club naar club, alsof je een probleem kunt doorverkopen. Zijn manager wist alles van zijn probleem", aldus Dayenne. "Ik zeg niet dat het zijn schuld is, maar hij had wel hulp kunnen bieden."

Redan verblijft momenteel in een afkickkliniek in Thailand, waar hij werkt aan zijn herstel. "Hij is alles kwijt", vertelt zijn moeder. "Zijn huis, zijn toekomst, bijna zichzelf. En dat doet pijn als moeder. Je voelt je machteloos."