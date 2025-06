'Voormalig Ajax-talent kan transfer maken naar Belgische topclub'

Go Ahead Eagles raakt Enric Llansana mogelijk kwijt aan Union Sint-Gillis, zo weet Joost Blaauwhof te melden via X. Volgens de verslaggever van Voetbal International wil de Belgische topclub de middenvelder overnemen van de club uit Deventer.

De voormalig Ajacied was afgelopen seizoen één van de sterkhouders in de ploeg van trainer Paul Simonis, die ook al uit Nederland vertrekt. Donderdag werd namelijk bekend dat de oefenmeester zijn loopbaan in Duitsland zal vervolgen bij VfL Wolfsburg.

Llansana heeft bij 'Kowet' nog een contract tot medio 2026. Hij vertrok in 2022 bij Ajax en speelde zijn wedstrijden daar voornamelijk bij de beloften.