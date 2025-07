Voormalig Ajax-talent oogst lof bij Bosz: 'Grote, sterke jongen"

Omdat Bosz door interlandverplichtingen nog niet de beschikking heeft over alle beoogde basisspelers, koos de PSV-trainer zaterdag tegen Union voor meerdere talenten. "Ten eerste hebben we een keuze gemaakt wie we mee hebben laten trainen. We hebben niet positiegebonden gekeken, maar we hebben gekeken naar jonge spelers, die we talentvol vinden", legt Bosz uit aan De Telegraaf.

Eén van die spelers is dus Van den Berg, die in het verleden al drie seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax speelde. Hij ging daarna naar Vitesse en daar pikte de Eindhovense club hem na twee jaar op. "Je ziet wat zijn profiel is, wat zijn potentie is", zegt Bosz enthousiast. "Hij is een grote, sterke jongen, die nog kan voetballen ook. Een jongen, die dynamisch is. Daar zit heel veel potentie in en dan maakt hij ook nog een goal."