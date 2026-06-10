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'Voormalig Ajax-talent Silvano Vos keert terug in de Eredivisie'

Niek
Silvano Vos baalt
Silvano Vos baalt Foto: © Pro Shots

Silvano Vos staat hoog op het verlanglijstje van FC Utrecht, zo weet 'WFCGroningen' te melden via X. De 21-jarige middenvelder staat onder contract bij AC Milan, maar daar komt hij niet meer in de toekomstplannen voor. 

De Italiaanse club zou het contract van de voormalig Ajacied dan ook willen afkopen. "Meerdere Eredivisie-clubs houden zijn situatie in de gaten. FC Utrecht momenteel koploper voor de 21 jarige CVM. Zowel huur als transfervrij word bekeken", onthult de insider. 

Jordy Zuidam is de technisch directeur bij FC Utrecht en hij heeft meestal wel oog voor dit soort buitenkansjes. Het is niet bekend welke club uit Nederland er nog meer interesse hebben voor Vos, die bij zijn werkgever op dit moment nog een contract heeft tot medio 2029. 

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