Voormalig Ajax-talent tekent meerjarig contract bij promovendus

FC Volendam heeft oud-Ajacied en FC Utrecht-speler Gibson Yah overgenomen van FC Utrecht. De 21-jarige komt transfervrij over vanuit de Domstad. Hij tekent een contract voor twee jaar.

"Ik ben heel blij om bij FC Volendam aan de slag te gaan en kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het team", zegt hij op de clubsite. Technisch directeur Patrick Busby is eveneens tevreden met de komst van de jongeling. "Gibson heeft lengte, duelkracht, snelheid en kan technisch goed uitvoeren. Zowel over de grond als in de lucht."

In de Keuken Kampioen Divisie speelde hij maar liefst 55 wedstrijden voor Jong FC Utrecht. Daarvoor stond hij negentien keer op het veld voor Jong Ajax. Tussen 2014 en 2021 doorliep hij de jeugdopleiding van Ajax.