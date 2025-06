'Voormalig Ajax-talent zet loopbaan voort bij club in Eredivisie'

Van den Bergh verruilde NAC recent voor het Japanse Júbilo Iwata. Opmerkelijk genoeg sprak de Japanse club eerder ook met Hillen, maar koos uiteindelijk voor de meer ervaren Van den Bergh. Daarmee komt de deur voor NAC open te staan om het achtergelaten gat in de verdediging met Hillen te vullen. De Bredase club ziet in hem een passende opvolger.

Hillen, die in 2022 overkwam van Ajax, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vaste waarde in Doetinchem. Zijn spel bij De Graafschap is NAC niet ontgaan, en de club lijkt bereid te investeren in de verdediger. De Graafschap heeft daarbij weinig onderhandelingsruimte: Hillen beschikt over een vertrekclausule in zijn contract. Naar verluidt moet NAC enkele tonnen betalen om hem naar Breda te halen. Daarmee lijkt een overgang slechts een kwestie van tijd.