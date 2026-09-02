Voormalig Ajax-target Dani Ceballos maakt binnenlandse transfer

Dani Ceballos heeft een transfer naar Real Betis afgerond. De middenvelder was eerder deze zomer nog in beeld bij Ajax.

Ceballos stond nog onder contract bij Real Madrid, maar mocht transfervrij vertrekken. De Spanjaard werd nog serieus aan Ajax gelinkt, maar is inmiddels neergestreken bij Real Betis. Ceballos doorliep de hele jeugd van Betis voor hij in 2017 een transfer naar Madrid maakte.

Ajax haakte uiteindelijk af voor de dertigjarige Spanjaard vanwege het grote verschil in vraag en aanbod. Ceballos tekent een driejarig contract bij Real Betis.