'Voormalig Ajax-target na verhoogd bod hard op weg naar Italië'

Naar verluidt betaalt Atalanta zeventien miljoen euro aan Southampton voor de 23-jarige linksbuiten. Ook Genoa, Torino en AS Roma werden aan Sulemana gelinkt, maar de vleugelaanvaller vertrekt naar Bergamo.

Een jaar geleden was Ajax enorm dichtbij bij de komst van Sulemana. In de slotminuten van de transferperiode ging het echter alsnog mis toen bleek dat de ingeleverde documenten niet in orde waren. Met de komst van Raul Moro leek de Ghanees voor deze periode sowieso geen optie meer voor de Amsterdammers.