Voormalig Ajax-target onthult: "Dan was het misschien gelukt"

Eduard Spertsyan heeft teruggeblikt op zijn misgelopen transfer naar Ajax. De middenvelder van Krasnodar was in de zomer van 2023 serieus in beeld in Amsterdam.

Sven Mislintat wilde Spertsyan naar Ajax halen, maar de club zag uiteindelijk af van de komst van de Armeens international. "De Nederlandse media begonnen te verkondigen dat Ajax Rusland wilde sponsoren... Door de mediadruk werd het verhaal politiek", blikt de middenvelder terug in gesprek met het Russische Sport-Express. "Ik denk dat als er niet zo intens over was gediscussieerd, het misschien wel gelukt was."

Afgelopen zomer was Spertsyan in beeld bij Southampton, maar een transfer ging om dezelfde reden niet door. "Ja, in principe komt het er allemaal op neer dat ze niet met Rusland willen samenwerken", beseft hij. "Maar zo is het leven, alles is prima. Ik ben gelukkig in Krasnodar. Het is mijn thuis."