'Voormalig Ajax-target rondt miljoenentransfer van 22 miljoen af'

Eduard Spertsyan zet zijn loopbaan voort bij Al Ahli. De 26-jarige middenvelder verruilt Krasnodar voor de Saudische topclub, die volgens Fabrizio Romano ongeveer 22 miljoen euro betaalt. De medische keuring staat inmiddels al gepland, waarmee de transfer zich in de afrondende fase bevindt.

De naam van Spertsyan zal bij Ajax-supporters nog altijd een belletje doen rinkelen. De Armeense international gold in de zomer van 2023 als een belangrijke transferkandidaat voor de Amsterdammers, maar de overstap ketste uiteindelijk af. Een deal met het Russische Krasnodar lag vanwege de oorlog in Oekraïne uiterst gevoelig en zorgde voor veel maatschappelijke en politieke discussie.

Spertsyan blikte eerder zelf terug op de mislukte transfer. "De Nederlandse media begonnen te verkondigen dat Ajax Rusland wilde sponsoren... Door de mediadruk werd het verhaal politiek." Volgens de middenvelder had de transfer onder andere omstandigheden mogelijk wel doorgang gevonden. "Ik denk dat als er niet zo intens over was gediscussieerd, het misschien wel gelukt was."