Voormalig Ajax-target weer genoemd: "Heeft iets weg van Farioli"

Na het ontslag van John Heitinga kijkt Ajax opnieuw naar mogelijke kandidaten voor de trainerspositie. Eén van de namen die daarbij opduikt is Jacob Neestrup, de 37-jarige succescoach van FC Kopenhagen. De Deen past goed in het profiel van jonge, moderne trainers die met een duidelijke visie en zonder grote spelerscarrière naam weten te maken, vergelijkbaar met de stijl van Francesco Farioli.

Neestrup bewees zich in korte tijd als hoofdtrainer. Na zijn beginjaren bij Viborg en een periode als assistent bij FC Kopenhagen, kreeg hij in 2022 de kans als hoofdcoach. Met succes: onder zijn leiding werd de Deense topclub tweemaal landskampioen, pakte het twee bekers én bereikte het de achtste finales van de Champions League. Dat gebeurde ten koste van grote namen als Manchester United en Galatasaray.

Wat Ajax in hem kan aanspreken, is zijn vasthouden aan een duidelijke speelwijze. Neestrup speelt standaard in een 4-3-3 formatie met de punt naar achteren een formatie die aansluit bij de Amsterdamse voetbalfilosofie. "Hij heeft wel iets weg van Farioli", zo stelt VoetbalPrimeur. Het is dan ook geen toeval dat de Deen afgelopen zomer al op de radar stond bij Ajax, voordat de clubleiding koos voor een Nederlandse oplossing.