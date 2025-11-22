Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Voormalig Ajax-target weer genoemd: "Heeft iets weg van Farioli"

Thomas
bron: VoetbalPrimeur
Jacob Neestrup
Jacob Neestrup Foto: © BSR Agency

Na het ontslag van John Heitinga kijkt Ajax opnieuw naar mogelijke kandidaten voor de trainerspositie. Eén van de namen die daarbij opduikt is Jacob Neestrup, de 37-jarige succescoach van FC Kopenhagen. De Deen past goed in het profiel van jonge, moderne trainers die met een duidelijke visie en zonder grote spelerscarrière naam weten te maken, vergelijkbaar met de stijl van Francesco Farioli.

Neestrup bewees zich in korte tijd als hoofdtrainer. Na zijn beginjaren bij Viborg en een periode als assistent bij FC Kopenhagen, kreeg hij in 2022 de kans als hoofdcoach. Met succes: onder zijn leiding werd de Deense topclub tweemaal landskampioen, pakte het twee bekers én bereikte het de achtste finales van de Champions League. Dat gebeurde ten koste van grote namen als Manchester United en Galatasaray.

Wat Ajax in hem kan aanspreken, is zijn vasthouden aan een duidelijke speelwijze. Neestrup speelt standaard in een 4-3-3 formatie met de punt naar achteren een formatie die aansluit bij de Amsterdamse voetbalfilosofie. "Hij heeft wel iets weg van Farioli", zo stelt VoetbalPrimeur. Het is dan ook geen toeval dat de Deen afgelopen zomer al op de radar stond bij Ajax, voordat de clubleiding koos voor een Nederlandse oplossing.

Jordi Cruijff

Jordi Cruijff naar clubleiding Ajax? "Hij werd gebruikt als middel"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

'Stoorzender' ligt intern onder vuur: "Niemand weet wat hij doet"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
