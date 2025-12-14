Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Voormalig Ajax-trainer aangesteld als bondscoach van Suriname

Thomas
bron: Surinamese Football Federation
Henk ten Cate
Henk ten Cate Foto: © BSR Agency

Henk ten Cate keert terug bij het nationale elftal van Suriname, ditmaal als bondscoach. De 71-jarige oud-trainer van onder meer Ajax, Vitesse en NAC Breda is aangesteld als opvolger van Stanley Menzo, die eind november opstapte na de nederlaag tegen Guatemala. De Surinaamse Voetbalbond maakte de aanstelling zaterdagavond bekend en spreekt van vertrouwen in de ervaren oefenmeester richting de komende WK-playoffs.

Hoewel Henk Fraser in eerste instantie werd genoemd als logische opvolger, kiest technisch directeur Brian Tevreden verrassend voor Ten Cate. De trainer was eerder al actief bij Suriname, toen hij tussen mei 2023 en januari 2024 als assistent fungeerde onder bondscoach Aron Winter. Nu krijgt hij de volledige leiding over Natio, dat in maart 2026 moet strijden tegen onder anderen Bolivia voor een plek op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"Met zijn ruime internationale ervaring en bewezen staat van dienst als trainer zal Henk Ten Cate de Surinaamse ploeg voorbereiden en leiden naar de aankomende WK-playoffs in maart 2026, de laatste horde naar kwalificatie voor het wereldkampioenschap", schrijft de SVB. "De SVB heeft er het volledige vertrouwen in dat zijn deskundigheid, tactische inzichten en leiderschap de selectie op het hoogste niveau kunnen brengen."

