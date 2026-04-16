'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Boy Kemper heeft onlangs te kennen gegeven zijn aflopende contract bij NAC Breda niet te gaan verlengen. De vleugelverdediger lijkt echter niet bang te hoeven zijn dat hij lang werkloos is, want meerdere clubs zouden zijn situatie volgen. Waaronder het Engelse QPR.
De 26-jarige Kemper, die in het verleden bij (Jong) Ajax speelde, sprak zelfs al met de club uit Londen en QPR heeft dan ook serieuze interesse om de aanvoerder van NAC Breda te contracteren. De Volendamse voetballer heeft echter opties in binnen- en buitenland, zo weet Voetbal International te melden. Het is dus nog maar de vraag waar hij volgend seizoen onder contract staat.
De voorbije drie seizoenen groeide Kemper uit tot een publiekslieveling in het Rat Verlegh Stadion. Na het vertrek van aanvoerder Jan Van den Bergh nam Kemper zelfs de aanvoerdersband over bij NAC, maar de contractbesprekingen kwamen moeizaam van de grond. Daarop besloot Kemper zijn contract niet te willen verlengen in Breda.
