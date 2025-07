'Mislukte Ajax-verdediger maakt overstap naar de Bundesliga'

Dat meldt BILD. Wöber zal na een teleurstellende periode definitief vertrekken bij Leeds United. In de zomer van 2017 kwam de verdediger naar Ajax. De Amsterdammers betaalden destijds 7,5 miljoen euro vaan Rapid Wien. In zijn anderhalf jaar bij Ajax kwam hooit volledig uit de verf. In de zomer van 2019 ging hij naar Sevilla, dat hem direct verkocht aan Red Bull Salzburg.

De 27-jarige Wöber vertrok in 2023 naar Leeds United. In het seizoen 2023-2024 speelde hij in de Bundesliga bij Borussia Mönchengladbach. Vorig seizoen keerde hij terug bij Leeds United, maar dat werd opnieuw geen succes. Nu keert Wöber weer terug in de Bundesliga, en tekent hij hoogstwaarschijnlijk bij Werder Bremen.