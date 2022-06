Geschreven door Idse Geurts 16 jun 2022 om 12:06

Het is een geen geheim dat Ajax deze zomer probeert om Brian Brobbey definitief over te nemen van RB Leipzig. Toch is Brobbey wellicht niet de enige speler die van Leipzig gaat overkomen. Zo heeft middenvelder Ilaix Moriba op Instagram geruchten doen aanwakkeren over een mogelijke transfer naar Amsterdam. De negentienjarige speler heeft meerdere opmerkingen van Ajax-fans geliket, waarin deze fans Moriba vragen om naar Ajax te komen.

Eerder bracht het Twitter-account Football News West Africa al naar buiten dat Moriba een mogelijke transfer naar Amsterdam zou maken. Deze informatie zou verkregen zijn via een journalist die dichtbij het management van Moriba staat. Toch moet dit nieuws met een korreltje zout worden genomen. Het is immers niet zeker of dit een betrouwbare bron is.

Paar jaar geleden stond Moriba nog bekend als een van de grootste talenten van FC Barcelona. De middenvelder kwam er bij Barcelona echter niet uit over een nieuw contract, waardoor het talent naar RB Leipzig trok. In Duitsland heeft Moriba de hoge verwachtingen nog niet waar kunnen maken. De speler zou last hebben van sterallures en kreeg speeltijd in slechts zes wedstrijden. Het afgelopen half jaar was de international van Guinee op huurbasis actief bij Valencia.