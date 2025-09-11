'Voormalig doelwit van Ajax duikt op bij club in Saudi-Arabië'

Luciano Rodríguez heeft een nieuwe club gevonden. De 22-jarige aanvaller uit Uruguay zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij het Saudische Neom SC , zo maakte de club via de officiële kanalen bekend.

Rodríguez werd de afgelopen seizoenen geregeld in verband gebracht met een overstap naar de Eredivisie. Vooral Ajax en Feyenoord hielden de spits nadrukkelijk in de gaten, maar ook Ajax werd aan hem gelinkt. Toen L'Équipe recent meldde dat Ajax zelfs een persoonlijk akkoord had bereikt, kwam er veel reuring. Dat gerucht werd echter al snel ontkracht door Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Een overstap naar Feyenoord bleef eveneens uit, omdat Bahia, onderdeel van de City Football Group, zich destijds wist te verzekeren van zijn komst. Lang duurde dat avontuur in Brazilië niet, want na één seizoen vertrekt Rodríguez alweer.

Bij Neom treft de jonge aanvaller met Alexandre Lacazette en Saïd Benrahma enkele grote namen als ploeggenoten. De Saudische club legde liefst twintig miljoen euro op tafel, plus nog eens twee miljoen euro aan variabelen. Bahia heeft bovendien een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen, zo meldt transferjournalist César Luis Merlo.