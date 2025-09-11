AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

'Voormalig doelwit van Ajax duikt op bij club in Saudi-Arabië'

Arthur
bron: Neom SC
Luciano Rodríguez
Luciano Rodríguez Foto: © Pro Shots

Luciano Rodríguez heeft een nieuwe club gevonden. De 22-jarige aanvaller uit Uruguay zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij het Saudische Neom SC, zo maakte de club via de officiële kanalen bekend.

Rodríguez werd de afgelopen seizoenen geregeld in verband gebracht met een overstap naar de Eredivisie. Vooral Ajax en Feyenoord hielden de spits nadrukkelijk in de gaten, maar ook Ajax werd aan hem gelinkt. Toen L'Équipe recent meldde dat Ajax zelfs een persoonlijk akkoord had bereikt, kwam er veel reuring. Dat gerucht werd echter al snel ontkracht door Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Een overstap naar Feyenoord bleef eveneens uit, omdat Bahia, onderdeel van de City Football Group, zich destijds wist te verzekeren van zijn komst. Lang duurde dat avontuur in Brazilië niet, want na één seizoen vertrekt Rodríguez alweer.

Bij Neom treft de jonge aanvaller met Alexandre Lacazette en Saïd Benrahma enkele grote namen als ploeggenoten. De Saudische club legde liefst twintig miljoen euro op tafel, plus nog eens twee miljoen euro aan variabelen. Bahia heeft bovendien een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen, zo meldt transferjournalist César Luis Merlo.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
