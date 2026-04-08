'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'

Iñigo Pérez staat op de radar van Villarreal, zo meldt AS woensdag. De aanvaller, die eerder als mogelijk doelwit van Ajax werd gezien, trekt nu de aandacht van de Spaanse subtopper. Het is onduidelijk of de Amsterdamse club nog concrete interesse heeft.

Volgens AS staat Pérez op de shortlist van Villarreal voor het geval trainer Marcelino vertrekt bij de club. "Pérez zijn naam staat op de shortlist van Villarreal mocht Marcelino niet aanblijven als trainer van het eerste elftal", schrijft de Spaanse sportkrant.

Ook Ajax werd eerder in verband gebracht met Girona-trainer Míchel, die eveneens op het lijstje van Villarreal staat, meldde AS maandag. Zo lijken zowel de Amsterdamse club als de Spaanse subtopper hun oog te hebben laten vallen op vergelijkbare kandidaten.