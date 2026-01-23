Voormalig jeugdspeler Ajax vast voor ramkraak: "Daar hoor ik niet"

Een 18-jarige voormalig jeugdspeler van Ajax en FC Volendam zit sinds oktober vast vanwege betrokkenheid bij een ramkraak. Dat meldt De Gelderlander . De voetballer probeerde via zijn advocaat voorlopige vrijlating af te dwingen, maar de rechter ging daar niet in mee. Hij blijft voorlopig vastzitten.

Volgens de krant raakte de talentvolle speler, van wie naam en initialen niet bekend zijn, geleidelijk verstrikt in het criminele circuit. Eerder kreeg hij al een korte gevangenisstraf van de jeugdrechter opgelegd, maar nog voordat die straf werd uitgezeten, ging het opnieuw mis.

In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober reed hij samen met twee vrienden in een witte bestelbus naar Arnhem. Het plan was om het rolluik van juwelierszaak ’t Gouden Paleis te forceren, maar de impact was zo hevig dat buurtbewoners wakker schrokken en het alarm direct afging. De politie was snel ter plaatse, waardoor het drietal geen kans kreeg om te ontkomen.

Van de drie verdachten zit alleen de oud-jeugdspeler nog vast. In de rechtbank deed hij een emotionele oproep. "Ik zit als 18-jarige tussen volwassen zware criminelen. Daar hoor ik niet. Er zijn elke dag vechtpartijen. Ik heb het heel zwaar. Ik snap dat ik een grote fout heb gemaakt, maar dit is geen goede straf voor mij. Ik heb mijn lesje wel geleerd", verklaarde hij donderdag tegenover de rechter. Het pleidooi leverde hem echter geen vrijlating op.

Na het uitzitten van zijn straf hoopt de jonge voetballer zijn profloopbaan alsnog een nieuw leven in te blazen. Via zijn vader, die contacten zou hebben bij een Marokkaanse profclub, liggen er mogelijk kansen in het buitenland. Eerst zal hij echter de uitkomst van de rechtszaak in juni moeten afwachten.