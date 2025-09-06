Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
'Voormalig overbodige Ajax-speler bij AC Milan naar Zwitserland'

Cherine
Silvano Vos
Silvano Vos Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-speler Silvano Vos lijkt zijn loopbaan binnenkort in Zwitserland voort te zetten, nu de transfermarkt daar nog enkele dagen open is. Transferjournalist Matteo Moretto meldt dat AC Milan op het punt staat een huurdeal te sluiten met een nog niet bij naam genoemde Zwitserse club.

In een YouTube-video vertelt Moretto dat de onderhandelingen over Vos al in een vergevorderd stadium zouden zijn. Welke Zwitserse club het precies betreft, is nog onbekend, maar feit is dat een transfer nog mogelijk is tot en met aanstaande dinsdag.

Vos maakte een jaar geleden de overstap van Ajax naar AC Milan, nadat hij in Amsterdam geen vaste plek meer had. Ajax verdiende ongeveer drie miljoen euro aan de transfer. Zijn eerste seizoen in Italië verliep moeizaam: hij zat slechts enkele keren bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal en maakte geen debuut.

Bij AC Milan Futuro, het tweede elftal van de club, verloor Vos in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats en tot nu toe heeft hij die in het nieuwe seizoen nog niet terugveroverd. Zijn contract in Milaan loopt nog vier jaar door, waardoor een tijdelijke verhuur naar Zwitserland een mogelijke stap lijkt om weer speelminuten te maken.

