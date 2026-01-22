'Voormalig target Ajax lijkt voor miljoenen naar België te gaan'

Club Brugge heeft volgens transferjournalist Sacha Tavolieri een aanzienlijk bod uitgebracht op Andreas Schjelderup. De Belgische topclub zou ongeveer acht miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen overhebben voor de aanvaller, die eerder ook op de radar stond van PSV en Ajax.

Schjelderup staat momenteel onder contract bij SL Benfica, maar moet het vaak doen met een plek op de reservebank. Desondanks houdt zijn Portugese club voorlopig vast aan een vraagprijs van vijftien miljoen euro, terwijl Tavolieri een akkoord rond de twaalf miljoen euro eveneens realistisch acht. Club Brugge wil de Noorse international graag naar België halen en mikt op een vaste transfersom van acht miljoen euro, aangevuld met drie miljoen euro aan bonussen.

De 20-jarige Schjelderup wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten van Scandinavië. Hij brak op jonge leeftijd door bij FC Nordsjaelland, waar hij diverse records vestigde, wat hem een transfer naar Portugal opleverde. Tijdens zijn periode bij SL Benfica werd hij nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, terwijl ook PSV zijn situatie nauwlettend volgde. Na opnieuw een seizoenstart zonder vaste plek in het elftal van José Mourinho lijkt een overstap nu alsnog op de planning te staan, niet naar de Eredivisie, maar naar Club Brugge.