Geschreven door Jessica Westdijk 04 sep 2020 om 15:09

Mohammed Kudus is één van de aanwinsten van Ajax deze zomer en maakte tijdens de voorbereiding een prima indruk op het middenveld. Het is nog even afwachten wat de beste positie blijkt te zijn voor de Ghanees en waar Erik ten Hag hem neer wil zetten.

Ajax Life sprak met Flemming Pedersen, die de trainer van Kudus was bij FC Nordsjaelland, om hem alvast wat beter te leren kennen. Nadat Kudus de stap van Right to Dream in Ghana naar Denemarken had gemaakt, maakte hij al snel indruk. Kudus was toen 16 jaar: “Ik wist meteen dat we in hem een exceptioneel talent in huis hadden”, vertelt Pedersen.

Dat viel niet alleen in Denemarken zelf op, want na één seizoen meldden zich al clubs uit onder andere de Premier League. Kudus besloot echter te blijven en kwam in de afgelopen twee seizoenen tot 57 duels in het eerste elftal van Nordsjaelland. Daarin was hij goed voor 14 goals. Volgens Pedersen is Kudus het best hangend op rechts, waarmee hij dus de opvolger van Hakim Ziyech zou kunnen zijn.

Toch vindt Pedersen het lastig om Kudus te vergelijken met andere voetballers: “In de voetballerij vergelijk je een speler na een eerste indruk al snel met een andere speler. Bij Mohammed lukte me dat niet. Ik had zo’n type nog niet eerder gezien.” De trainer is lovend over zijn voormalig pupil: “Als hij dribbelt, lijkt het of de bal onderdeel is van zijn lijf. Dat doet misschien aan het type-Messi denken, maar Mohammed is fysiek ook nog eens zeer sterk. Je kunt op zijn rug gaan zitten, dan stopt-ie nog niet. Die combinatie is uniek.”