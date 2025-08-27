AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Voormalig verdediger van Ajax mogelijk naar ploeg Erik ten Hag'

Arthur
bron: Fabrizio Romano
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Volgens Fabrizio Romano heeft Bayer Leverkusen een aanvraag gedaan bij Newcastle United voor Sven Botman. De Duitse club ziet de oud-speler van Ajax, waar enkel voor Jong Ajax uitkwam, graag komen als centrale verdediger, vooral voor het geval dat Hincapié de club zou verlaten.

Romano meldt op X: "Bayer Leverkusen heeft een aanvraag gedaan voor Sven Botman als nieuwe centrale verdediger voor het geval Hincapié vertrekt. De deal wordt als lastig gezien en Newcastle wil Botman niet verkopen, dus de kans is klein dat deze doorgaat."

Op dit moment lijkt het erop dat Newcastle weinig bereid is om mee te werken aan een transfer, waardoor Botman voorlopig bij de Engelse club blijft. Het is nog onzeker of Leverkusen alternatieve opties zal onderzoeken voor hun verdediging of dat ze met een onweerstaanbaar bod gaan komen.

Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst

'Ajax grijpt naast komst van talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'

0
James McConnell

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'

0
0 reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
