'Voormalig verdediger van Ajax mogelijk naar ploeg Erik ten Hag'

Volgens Fabrizio Romano heeft Bayer Leverkusen een aanvraag gedaan bij Newcastle United voor Sven Botman. De Duitse club ziet de oud-speler van Ajax, waar enkel voor Jong Ajax uitkwam, graag komen als centrale verdediger, vooral voor het geval dat Hincapié de club zou verlaten.

Romano meldt op X: "Bayer Leverkusen heeft een aanvraag gedaan voor Sven Botman als nieuwe centrale verdediger voor het geval Hincapié vertrekt. De deal wordt als lastig gezien en Newcastle wil Botman niet verkopen, dus de kans is klein dat deze doorgaat."

Op dit moment lijkt het erop dat Newcastle weinig bereid is om mee te werken aan een transfer, waardoor Botman voorlopig bij de Engelse club blijft. Het is nog onzeker of Leverkusen alternatieve opties zal onderzoeken voor hun verdediging of dat ze met een onweerstaanbaar bod gaan komen.