Voormalige Ajacied: "Er liggen alle kansen in Europa voor Ajax"

Derk Boerrigter kijkt vol vertrouwen naar de tweede seizoenshelft van Ajax. De voormalig buitenspeler verwacht dat er voor de Amsterdammers zowel in de competitie als in Europa volop kansen liggen. Met de inhaalwedstrijd in het vooruitzicht ziet hij een goede kans om bovenaan te komen staan.

Boerrigter is optimistisch over de kansen in de Europa League tegen Union Saint-Gilloise. "In de Europa League moeten er tegen Union Saint-Gilloise sowieso kansen liggen. Het mooiste van Europees voetbal is dat je de knock-outs hebt. Je hebt één of twee goede wedstrijden nodig en je bent een ronde verder", vertelt de Boerrigter in een interview met Ajax Showtime. Toch waarschuwt hij ook voor het onvoorspelbare karakter van Europese toernooien: "Het kan natuurlijk ook de andere kant opgaan. Eén slechte wedstrijd en je ligt er zo uit. Maar volgens mij liggen er alle kansen in Europa."

Ook in de Eredivisie ziet Boerrigter mogelijkheden voor Ajax om de titel te grijpen. "Als je de inhaalwedstrijd wint, sta je gewoon eerste. Ajax moet dit niveau en deze trend vasthouden en wie weet sta je aan het einde van het seizoen met de schaal." Ondanks de sterkte van PSV, denkt Boerrigter dat er kwetsbaarheden zijn. "PSV heeft een iets beter elftal staan, maar ik denk dat er heel veel kansen kunnen liggen."