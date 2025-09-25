Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Voorzitter RvC Gehrels vertrekt: "Goed en verantwoord moment"

Tom
bron: Ajax
De Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA Foto: © Orange Pictures

Carolien Gehrels heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax, zo valt te lezen op de officiële website van de Amsterdammers. 

Gehrels werd benoemd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 februari 2025. Haar termijn liep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028. Gehrels was sinds 2014 directeur bij Arcadis, een beursgenoteerd ontwerp- en ingenieursbureau.


Gehrels: "De afgelopen zeven maanden heb ik met veel plezier het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Ajax bekleed. De tijdsbesteding is echter dermate groot gebleken dat deze niet langer te verenigen is met mijn andere professionele verantwoordelijkheden. Dit is een goed en verantwoord moment om terug te treden. Ik wens Ajax veel succes."

