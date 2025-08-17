Vormer herkent situatie ex-Ajacied: "Ik had het bij Feyenoord"

Carlos Forbs maakte deze week indruk namens Club Brugge in het Europese duel met RB Salzburg. De 21-jarige aanvaller, die eerder bij Ajax niet wist door te breken, lijkt in België zijn draai te hebben gevonden in korte tijd. Oud-aanvoerder Ruud Vormer, jarenlang het boegbeeld van Club Brugge, herkent iets van zichzelf in de jonge Portugees.

Vormer zag Forbs op beslissende wijze toeslaan tegen de Oostenrijkers en was onder de indruk van zijn optreden. "Wat een actie. Dat tikje extra, net voor hij afwerkte: slim. Terwijl Forbs het bij Ajax moeilijk had, hé. Zo zie je maar", citeert Het Laatste Nieuws de voormalig middenvelder. De parallellen tussen hun carrières zijn volgens Vormer opvallend. "Het is een beetje een Vormer-verhaal. Ik had het bij Feyenoord ook lastig. Speelde niet zoveel. Tot ik de stap naar België maakte en hier geweldige jaren beleefde", aldus de voormalige Club Brugge-kapitein.

De kritiek die Forbs in Nederland kreeg, is Vormer niet ontgaan. De aanvaller werd door sommigen weggezet als te roekeloos in zijn spel. Vormer nuanceert dat beeld. "Een beetje. ‘Ogen dicht en rennen’ zeiden ze. Dat was bij Ajax ook wel een beetje zo. Maar Forbs brengt met z’n snelheid altijd wel íets. Af en toe wat blind, maar daar kan je aan werken. Hij is nog maar 21, hé", deelt Vormer.

Volgens de oud-Bruggeling ligt een deel van de verklaring ook bij het verschil in voetbalcultuur tussen Nederland en België. Vormer weet uit eigen ervaring dat spelers in de Eredivisie snel worden afgerekend op fouten. "Het is hier relaxter. In Nederland maken ze je sneller af", besluit hij.