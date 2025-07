Vos mee met Farioli: "Hij had opties om hoofdtrainer te worden"

Francesco Farioli is zondag gepresenteerd bij FC Porto. De Italiaan neemt Dave Vos mee naar de Portugese club, zo weet Voetbal International . Net als bij Ajax wordt Vos de assistent van Farioli.

In de nieuwe staf van John Heitinga bij Ajax was er geen ruimte voor Vos. Daarom werd zijn nog tot 2026 lopende contract ontbonden. "Vos had opties om hoofdtrainer te worden, maar heeft toch gekozen om Farioli te volgen naar Porto", weet Tim van Duijn te melden.

Volgens de clubwatcher zijn Farioli en Vos 'goed met elkaar'. "Eerstgenoemde mocht van Ajax meerdere eigen assistenten meenemen naar Amsterdam, maar moest van de club ook met Vos werken. Hoewel de staf van Farioli dus voornamelijk uit buitenlanders bestond, deed de Italiaan er alles aan om Vos overal bij te betrekken en hem gelijkwaardig te maken aan de rest, zodat Vos zich als Nederlander niet buitengesloten voelde", zo klinkt het.