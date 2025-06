'Vos zou hoofdtrainer Ajax worden': "Dat stond in de sterren"

Het lijkt erop dat Vos, die in beeld is bij Go Ahead Eagles, Ajax deze zomer na bijna vijftien jaar dienst gaat verlaten. "Het is best wel een beetje apart hoe dat allemaal gegaan is", begint Goodijk in een video-item van Voetbal International. "Het staat al een aantal jaren in de sterren geschreven dat hij echt wel een keer hoofdtrainer wordt."

Na jaren in de jeugdopleiding en een kleine uitstapje bij Rangers FC sloot Vos afgelopen seizoen als assistent van Francesco Farioli aan bij de hoofdmacht. "Dan zou Vos de laatste ontwikkelingen kunnen doormaken voordat hij voor de groep zou komen te staan. Dat was eigenlijk het traject dat ze hadden afgesproken met elkaar", legt Goodijk uit. "Farioli is natuurlijk veel eerder vertrokken dan iedereen verwacht had, maar Vos zou in principe gewoon doorgaan als assistent."

Met de komst van John Heitinga is er bij het eerste geen plek meer voor Vos. "Dat is natuurlijk zijn recht, want hij mag zijn eigen staf samenstellen. Maar als je al jarenlang zo enthousiast bent over de trainer Dave Vos, hem aan het opleiden bent en hem een traject voorspiegelt waar hij heel wat andere aanbiedingen voor af heeft gezegd…", aldus Goodijk. "Hij had al lang ergens anders hoofdtrainer kunnen zijn of assistent bij serieuze clubs uit het buitenland."