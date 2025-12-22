Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vraagtekens bij eerste goal NEC: "Ik dit geval kan dat zeker niet"

Max
bron: ESPN
Bryan Linssen scoort tegen Ajax
Bryan Linssen scoort tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben hun twijfels bij de eerste goal van NEC zaterdag. Bryan Linssen opende de score tegen Ajax (2-2), maar het was moeilijk te zien of de bal wel helemaal over de lijn was. 

De goal werd na ingrijpen van de VAR uiteindelijk toegekend, maar Perez denkt niet dat het een 100% fout was. "Ik begrijp nog steeds niet hoe de VAR met honderd procent zekerheid kan zeggen dat die bal over de lijn was. In dit geval kan dat zeker niet", reageert hij in Dit Was Het Weekend. "Dan kan het niet zo zijn dat je zegt: dan is het een doelpunt. Ik denk dat hij over de lijn is, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen."

Daar sluit Vink zich bij aan. "We hebben gezien hoe vertekend het kan zijn door hoe de camera staat, denk maar terug aan PSV -Ajax", blikt hij terug. "Deze camera staat op de lijn, maar ik zie dan nog steeds geen lichtstreep tussen de bal en de paal. Je gaat er wel vanuit dat de achterlijn evenwijdig aan de paal getrokken is."

Gerelateerd:
Youri Baas

Baas baalt nog altijd verschrikkelijk: "Je voelt je machteloos"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem na NEC - Ajax: "Wie gevoetbald heeft, weet dat"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Marciano Vink
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd