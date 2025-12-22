Vraagtekens bij eerste goal NEC: "Ik dit geval kan dat zeker niet"

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben hun twijfels bij de eerste goal van NEC zaterdag. Bryan Linssen opende de score tegen Ajax (2-2), maar het was moeilijk te zien of de bal wel helemaal over de lijn was.

De goal werd na ingrijpen van de VAR uiteindelijk toegekend, maar Perez denkt niet dat het een 100% fout was. "Ik begrijp nog steeds niet hoe de VAR met honderd procent zekerheid kan zeggen dat die bal over de lijn was. In dit geval kan dat zeker niet", reageert hij in Dit Was Het Weekend. "Dan kan het niet zo zijn dat je zegt: dan is het een doelpunt. Ik denk dat hij over de lijn is, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen."

Daar sluit Vink zich bij aan. "We hebben gezien hoe vertekend het kan zijn door hoe de camera staat, denk maar terug aan PSV -Ajax", blikt hij terug. "Deze camera staat op de lijn, maar ik zie dan nog steeds geen lichtstreep tussen de bal en de paal. Je gaat er wel vanuit dat de achterlijn evenwijdig aan de paal getrokken is."